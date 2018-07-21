Kadir İnanır oyunculuğu bırakıyor mu?

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın, meslektaşı Türkan Şoray gibi oyunculuğu bırakmaya karar verdiği iddia edildi.

Akşam Life'ın haberine göre; Kadir İnanır, yönetmen Nihat Durak ile eşi Filiz Durak'ın yöneteceği 'Kapı' adlı sinema filmiyle son kez izleyici karşısına çıkacak.

Midyatlı Süryani bir ailenin dramını anlatan yapım için el sıkışan usta oyuncu , önümüzdeki günlerde çekimler için Mardin'e gidecek. 1,5 ay sürmesi beklenen çekimler, Mardin'de başlayıp sonrasında Kapadokya ve İstanbul'da son bulacak.

Yapım şirketinin, İnanır'a kadın partner olarak Necla Nazır'a teklif götürdüğü öğrenildi.