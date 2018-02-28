İntizar program esnasında şaşırtan açıklama yaptı. Şarkıcı, "Küçükken akrep soktu. Göz, ten ve saç dengim değişti" dedi.

Şarkıcı İntizar’dan şaşırtan bir itiraf geldi. İntizar ilkokulda kendisini sokan bir akrepten bahsederek ‘Akrep soktu; göz rengim, ten rengim, saç rengim değişti!’ dedi.

İşte haberin detayları.

Kısa süre içinde İstanbul'dan taşınacağını dile getiren İntizar, “Magazinden her zaman uzak oldum. 10 gün kamerayı çeksen kendinden bitecek isimler tanıyorum” ifadelerini kullandı.

ASLINDA SARIŞIN VE YEŞİL GÖZLÜYDÜM

İmajında yenilik yapan şarkıcı İntizar, küçüklüğünde aslında sarışın ve yeşil gözlü olduğunu ancak bir akrep sokması sonucu gözlerinin kahverengiye dönüştüğünü ve saçlarının da koyulaştığını ileri sürdü. İntizar, “Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar” dedi.