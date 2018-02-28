Sibel Can'ın acı günü

Şarkıcı Sibel Can'ın anneannesi hayata gözlerini yumdu. Bir süre Can, alzheimer hastası anneannesi ve dayısının oturduğu Karagümrük'te bulunan evi satışa çıkardığı iddiasıyla gündeme gelmiş, yaşlı kadının büyük sıkıntı çektiği ileri sürülmüştü. Ancak bu iddiaları Can'ın teyzesi "Biz anneme gayet iyi bakıyoruz" açıklamasıyla yalanlamıştı.

Sibel Can’ın bakmadığı iddia edilen Alzheimer hastası olan anneannesi 92 yaşında vefat etti. Ünlü şarkıcının anneannesi bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

EVSİZ KALMIŞTI

Sibel Can bir süre önce Karagümrük’te bulunan mallarını satışa çıkarmıştı. Alzheimer hastası olan anneannesi ve dayısı da evsiz kalmıştı. Zor günler geçiren Sibel Can’ın anneannesi evsiz kalınca oğulları ve kızlarında değişimli olarak kalmaya başlamıştı.