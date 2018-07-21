Mustafa Sandal kendi klibini sansürledi

Mustafa Sandal’ın yeni klibindeki hemşire figürünü sansürledi. Sağlık Bakanlığı’nca, sanatçının seslendirdiği ‘Reset’ isimli şarkının klibinde yer alan hemşire sahnesinin ‘uygun olmadığı’ gerekçesiyle RTÜK’e inceleme talebinde bulunulmuştu.

‘KLİBİ SANSÜRLEDİM’

Bakanlığın RTÜK’e gönderdiği resmi yazıda, ‘görüntülerde yer alan hemşire temsilinin kıyafet, hal ve davranışları mesleğin saygınlığını ve itibarını zedeleyici nitelikte olup, toplumda sağlık çalışanlarına karşı yanlış bir kanı oluşmasına sebebiyet verebileceği’ ifadeleri yer almıştı. Bunun üzerine Mıchael Kuyucu’nun radyo programına konuk olan Sandal, ‘Reset’ adlı yeni single’ına çektiği klibe sansür uyguladığını açıkladı.

Sandal, hemşire karakterini klipten çıkardığını söyledi: “Aslında klipteki hemşire rahatsız edici bir şey yapmıyor. Fakat kıyafetinden ötürü hemşirelerimizi sanırım biraz kırdık. Bunu görünce klibi sansürledim” dedi