Fatma Girik'ten Ceceli'ye tepki!

Eski eşinin özel görüntülerini basına servis eden Mustafa Ceceli'ye bir tepki de Fatma Girik'ten geldi.

Usta sanatçı Fatma Girik, "Bu olayda sadece Mustafa Ceceli kabahatli. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne? Sen ne karışıyorsun artık?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan Ceceli, Gedik ile İntizar'ın özel görüntülerini internete sızdırdığı iddiasıyla da eleştirildi. Girik,konuya ilişkin olarak, "Bir insanın mahremine kamera ile girmek yavşaklık, kalleşlik! Senin çocuğunun annesi o. Hadi kamera koymadın diyelim, basına neden haber uçurdun?" ifadesini kullandı.

Girik, Ceceli'ye olan tepkisi, "Gördüğüm yerde Ceceli’nin yüzüne tükürüp tokatı patlatacağım ablası olarak" sözleriyle aktardı.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Girik'in açıklaması şöyle:

Eski arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz? Dört yapraklı yonca yani...

Biz asla kopmayız ki. Muhakkak birbirimizi arar ve yemeğimizi yer, dertleşiriz. Bizde de vardı çekişme. Her şey süt liman değildi ama birbirimizi kırmazdık.

Birbirinizi kıskanır mıydınız?

Kıskançlık yoktu bizde. Çünkü birbirimizi çok seviyorduk. Dostluklarımız göstermelik değildi. Zaten bizler öyle magazine malzeme veren insanlar da değildik. Kalite tesadüf değildir. Çok karakterli, eğitimli, tatlı insanlar. Hiç dargınlığımız yok.

Çok yakışıklı isimlerle oynadınız; Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi. Duygusal bir şey hissetmediniz mi?

Yoo, ben hepsini çok beğenirim. Ama aşk başka, iş başka. Şimdikiler dizi setlerinde aşık oluyor. Bir gün aşıklar, ikinci gün ayrılıyorlar. Zaten benim 60 yıl aşık olduğum bir adam vardı. Başkası imkansızdı.

Son zamanlarda şiddet, taciz, tecavüz haberleri ardı ardına geliyor. Bu da idam tartışmalarına sebep oldu. Ne düşünüyorsunuz?

Ben idama karşıyım. Hele ki ülkede hukuk sistemi oturmamışsa bunun altında masumlar da kalır. Bu vebale ortak olmam, “İdam gelsin” demem. Hadım ve kısırlaştırma gibi yöntemler de konuşuluyor. Bunlarla olmaz. O çirkinliği yaptıktan sonra onu hadım etsen ne olur etmesen ne olur? İdam bu çağa uygun değil.

Yıllardır uğraştığınız bir dava var. Bir hayranınıza açtığınız taciz davası...

55 yıllık kabus. Tam bir saplantı örneği, adım adım takip ediyordu beni. Rahatsız etmeye başladığında henüz 17 yaşlarında bir çocuktu. Bana aşıktı, onlarca mektup yazmıştı. Şimdi dava sürüyor.

Sinema dünyasında böyle bir taciz olayı başınıza geldi mi?

Asla. Çok temizdi bizim dönemimiz. Düşünsene Kemal Sunal gibi dünya iyisi birinden kime nasıl zarar gelebilir? Ya da Cüneyt Arkın? Biz yeri gelir koyun koyuna yatardık, aynı odada soyunurduk ama kardeş gibi. Yan gözle bakmazdık. Çünkü o zamanlar zor şartlarda, büyük eziyetlerle çekerdik filmlerimizi. Cüneyt Arkın’a “Elbisemin fermuarını çeker misin yavrum?” diye sorardım. Ben de onun düğmesini iliklerdim.

İntizar- Mustafa Ceceli -Sinem Gedik olayına ne diyorsunuz?

İntizar’ı tanımıyordum bile. Duman gibi bir grup zannediyordum. Kadın olduğunu öğrendiğimde şaşırdım. Mustafa Ceceli’yi de çok dinlemem ama olayı duyunca dehşete kapıldım. Bir insanın mahremine kamera ile girmek yavşaklık, kalleşlik! Senin çocuğunun annesi o. Hadi kamera koymadın diyelim, basına neden haber uçurdun? İnsanın başka bir sevgilisi olursa, anlarsın ki sen de bulamadığını o adamda bulmuş. Kabul edersin. Ama bu hikâyede kadının sevgilisi hemcinsi. Onun tercihi. Bu olayda sadece Mustafa Ceceli kabahatli. Zaten boşanmışsın. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne? Sen ne karışıyorsun artık? Gördüğüm yerde Ceceli’nin yüzüne tükürüp tokatı patlatacağım ablası olarak.

Kazandığınız ilk parayla ne aldığınızı hatırlıyor musunuz?

Muz. Çocukluğum muz hasreti ile geçti. Muzu görürdük, meraktan ölürdük ama yiyemezdik. İlk filmde kazandığım parayla iki kilo muz almıştım. Bu ne kadar önemli ve kıymetli benim için biliyor musun? Ve muz hâlâ özeldir. Görünce gözlerim dolar. Ben büyük bir yokluktan geldim.

Ama sonra çok iyi paralar kazandınız...

Hem de ne paralar kazandım. Devasa holdinglerle yarışırdım bu konuda. Ama ne vergiler ödediğimi bilsen aklını kaçırırsın. Paralarımı vergilere vermekten bir tek donum kaldı.

Belediye başkanlığı döneminde de zenginleşmediniz mi?

Suistimale çok açık bir görev, her şey elinizde ama tek kuruş haram girmedi boğazıma. Bunca yıllık emeğimin sonucu bir ev bir de araba. Olsun. Vicdanım rahat, öbür tarafa mı götüreceğim? Ölümden öte köy mü var? Ölümden hiç korkmuyorum. Sadece annemden önce ölmek istemem. 94 yaşında, onun bana ihtiyacı var.

Vasiyetiniz var mı?

Kavunu çok severim. Cenazemde bir kamyon kavun getirip herkese dağıtmalarını çok istiyorum.