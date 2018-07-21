21 Temmuz 2018 00:04

Azra Akın'ından cesur paylaşım!

Azra Akın'ından cesur paylaşım!
2002 Kainat Güzeli Azra Akın'ın paylaşımı, sosyal medyayı salladı.
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2002 yılında Kainat Güzeli seçilen ünlü manken Azra Akın'ın Instagram paylaşımı, sosyal medyayı salladı.

Eski Türkiye Güzeli ve Kainat güzeli Azra Akın, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Akın'ın takipçileri paylaşımın altına çok sayıda yorum yaptı.

Fit vucüduyla ve duru güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Akın'ın takipçileri, Akın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri yorumlarıyla güldürdü. Akın'ın takipçisi "Şarap gibisiniz Azra hanım" yorumunu yaptı.

İşte, Azra Akın'ın o paylaşımı;

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