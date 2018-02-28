Bir süre Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen oyuncu, 2005 yılında kendisinden 33 yaş küçük Şükran hanımla evlenmiş ve oğulları Alperen’i kucaklarına almıştı. yoğun bir tempoda çalışan usta oyuncunun geçen günlerde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan mezar yeri satın aldığı ortaya çıktı. (medyatava)
28 Şubat 2018 13:47
Serdar Gökhan ev fiyatına mezarlık satın aldı!
Serdar Gökhan’ın 4 kişilik mezarlık için mini bir daire fiyatı yani 150 bin TL ödediği öğrenildi.
Çok Okunanlar
-
'Küçükken akrep soktu. Göz, ten ve saç dengim değişti'
-
Sibel Can'ın acı günü
-
Serdar Gökhan ev fiyatına mezarlık satın aldı!
-
Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya’yı..
-
Milyoner olamadı oyuncu oldu!
-
Ünlü şarkıcıya 6 ay hapis!
-
Madonna açtığı davayı kaybetti
-
Sıla Paris kapılarına dayandı
-
Survivor'dan elenen belli oldu
-
Ayrılıkta önce ihanet şimdi de sözleşme iddiası