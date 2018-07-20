Derya Tuna'dan İdo açıklaması

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, tatil için iki günlüğüne oğlu İdo'nun yanına gitti.

Önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen Derya Tuna, “İdo işleri nedeniyle Bodrum’da. Ben de iki günlüğüne yanına gidiyorum” dedi. Oğlu İdo Tatlıses’in Yasemin Şefkatli ile ayrılığını değerlendiren Tuna, “Birlikteliğine de ayrılığına da saygı duyuyorum. Onların kararı. İdo’nun ilişkilerine karışmam” şeklinde konuştu.