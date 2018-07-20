Sinem Gedik'ten suç duyurusu! Ceceli ifade verecek

Sinem Gedik’in yaptığı suç duyurusunda Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu dışında yaklaşık 10 kişiden daha şikayetçi olunduğu öğrenildi.

Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu işledikleri iddiasıyla sorgulayacak.

Yasemin Güneri'nin Show TV'de yayınlanan haberine göre, Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesine gere 6 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suça ilişkin öncelikle şüpheliler Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu ifade verecek. Savcılık, suçun ağırlığına göre şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye de sevk edebilecek. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra serbest de bırakabilecek. Soruşturma sonrasında dava açılırsa şüpheliler “sanık” sıfatıyla yargılanacaklar.

Sinem Gedik’in yaptığı suç duyurusunda Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu dışında yaklaşık 10 kişiden daha şikayetçi olunduğu öğrenildi.