Milyoner olamadı oyuncu oldu!

Söz dizisinde oynayan Aybüke Pusat, Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış.

'Söz' dizisinde Bahar karakterine hayat veren güzel oyuncu Aybüke Pusat, 2014 yılında Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılmış.

Miss Turkey 2014 üçüncü güzeli Aybüke Pusat'ın, aynı yıl Kenan Işık'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

7'NCİ SORUYA KADAR GELMİŞTİ

Dört yıl önce katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran Aykübe Pusat'ın, o dönem Kenan Işık'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Yarışmanın 5 Mayıs 2014'te ekrana gelen bölümünde Pusat, 7'nci soruya kadar gelmişti.

TÜRKÜ SORUSUNDA ÇEKİLDİ

"Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?" sorusuna "Ali Ekber Çiçek" yanıtını veremeyen Pusat, telefon jokeri hakkını kullandı. Ancak buna rağmen yanıttan emin olamadı. Bunun üzerine de kazandığı 7 bin 500 lirayı alarak yarışmadan çekildi.