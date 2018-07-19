Kerem Bursin yeni dizisi için vampir oldu

İnternetten yayınlanacak olan yeni dizisi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Kerem Bursin, sosyal medya hesabından vampir fotoğrafı paylaştı.

İnternetten yayınlanacak olan yeni dizisi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Kerem Bursin, sosyal medya hesabından vampir fotoğrafı paylaştı.

İLK TÜRK VAMPİR DİZİSİ

Türkiye'de geçen ilk vampir dizisi olma özelliğiyle ilgi çeken yeni dizinin başrolünü üstlenen Kerem Bursin'in vampir fotoğrafı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü."

"KEREM'İ VAMPİR ISIRMIŞ"

Sosyal medya hesabından paylaştığı vampir fotoğrafına Kerem Bursin'in takipçileri yorum yağdırdı. Kerem Bursin'in takipçileri paylaşıma eğlenceli yorumlar da yaptı. Bursin'in takipçisi paylaşıma "Ne olmuş Kerem'i vampir mi ısırmış" yorumunu yaptı.