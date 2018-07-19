Deniz Seki, sahnede büyüledi

Uyuşturucu yüzünden cezaevine giren ve geçirdiği zor günleri atlatan Deniz Seki sahnelere bomba gibi geri döndü. Sosyal medya hesabından sahne kıyafetiyle fotoğrafını paylaşan Seki çok beğenildi.

"ALLAH'IMA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Deniz Seki paylaşımına, "Allah'ıma şükürler olsun bugünümüz için. Sen ne büyüksün ki tekrar bu güzel günleri bize gösterdin. Bütün bu güzellikler için tüm evrene Allah'ıma sonsuz teşekkürler" notunu yazdı.

TAKİPÇİLERİ YORUMA BOĞDU

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum yapıldı.