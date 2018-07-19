19 Temmuz 2018 02:10

Selin Ciğerci'den çok konuşulacak Simge Sağın göndermesi!

Selin Ciğerci'den çok konuşulacak Simge Sağın göndermesi!
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımıyla Simge Sağın'a "Shakira" göndermesi yaptı.
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Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ünlü şarkıcı Simge Sağın'a "Shakira" üzeriden gönderme yaptı.

"SHAKİRA'YA MI SALLASAYDIM BİLEMEDİM"

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Selin Ciğerci "Kız @khloekardashian alırım anahtarını. Acaba @shakira mı sallasaydım bilemedim ayol" yorumunu yaptı. Cigerci'nin yorumu akıllara geçtiğimiz günlerde "Shakira" paylaşımıyla eleştirilen Simge Sağın'ı getirdi.

SİMGE SAĞIN NE DEMİŞTİ?

Simge Sağın Shakira videosu altına "Ne o öyle popo show. Başka bir şey yok zaten showda... Nieyse buraya hep böyle geliyor dünya starları..." yorumunu yapmıştı. Sağın'ın bu yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti.

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