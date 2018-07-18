Ünlü şarkıcı sosyal medyayı salladı

Son dönemlerde cesur paylaşımlar yapan şarkıcı Hatice, bu defa da sörf tahtası ve bikinisiyle bir video paylaştı.

Son dönemlerde cesur paylaşımlar yapan şarkıcı Hatice, bu defa da sörf tahtası ve bikinisiyle bir video paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 39 yaşındaki şarkıcı Hatice'nin yeni videosu sosyal medyayı salladı.

Hatice, Instagram hesabından havuza atladığı anın videosunu paylaşmıştı. Şarkıcının videosu kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü. Hatice, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Hatice'nin şörf videosu takipçilerini heyecanlandırdı.

"SPORUN HER ŞEKLİNE VARIM"

Beyaz tanga bikinisiyle elinde sörf tahtası taşıyan Hatice videosunu "Sporun her şekline varım" notuyla paylaştı. 39 yaşındaki Hatice, düzgün fiziğiyle hayran bıraktı.