Madonna açtığı davayı kaybetti

Manhattan Yüksek Mahkemesi yargıcı Gerald Lebovits, şarkıcının dava dosyasını çok uzun süre beklettiğini öne sürerek davayı düşürdü. Madonna davayı 2014 Nisan ayında açmıştı.

Kurala itiraz etti

Herperley Hall bina kurallarına göre binada bina sahibinin kendisinin kalması gerekliliği vardı. Madonna Batı Yakası apartman binasının kooperatif kuruluna karşı bu kuralla ilgili olarak dava açtı. Akrabaları ve çalışanlarının, sahibinin varlığı olmadan binada kalamadıklarını belirten bu kural, Madonna’nın 2008’de 7,3 milyon dolarlık bir daire satın almasından sonra değişti. Madonna bu değişiklikle ilgili kendisine bilgi verilmediğini iddia ederek konuyu mahkemeye götürdü. Madonna’nın aynı bina içinde 2013 yılında sattığı 20 milyon dolarlık dubleks dairesi vardı.

Kurulun yasalar karşısında herkes eşittir savunması

Madonna, Harperley Hall’un kooperatif kuruluna sunduğu dosyada, dünyaca ünlü bir kayıt sanatçısı, icracısı ve sürekli dünya turlarına çıkan bir şarkıcı olduğunu ve bu nedenle sürekli dünya çapında seyahatlerde olduğunu iddia etti. Bu seyahatleri nedeniyle evde sürekli kalamadığından dolayı ailesinin kendisi olmadan kalabilmesine hakkı olduğunu savunan Madonna’nın bu iddiası kurulun avukatı tarafından kınanarak yasanın tüm sahiplerin eşit muamele görmesini gerektirdiğini belirtti.

Madonna ve eski kocası Sean Penn 1986 yılında hala evliyken Harperley Hall’de bulunan dairenin bir bölümünü satın aldılar. Şu anda 7,3 milyon dolar eden daire 3 ayrı birimden oluşuyor. Evin ikinci bölümünü 1989 yılında boşandıktan 6 ay sonra ve arka oturma odası ve tuvaleti oluşturan üçüncü bölüm ise ikinci altı aylık dönemde alındı. Apartman dairesinin içi Madonna’nın küçük kardeşi Christopher G. Ciccone tarafından tasarlandı. Bu daire aslında Madonna’nın Manhattan’da birincil olarak ikamet ettiği bir daire bile değil.

Madonna oğlu için Lizbon’a taşınıyor

Dava düşse bile Madonna’nın endişelenmesini gerektiren önemli bir problem yok gibi görünüyor. Madonna Portekiz’de ikamet etmeyi düşünüyor ve hatta Lizbon yakınlarında 18. Yüzyıldan kalma tarihi bir ev satın alıyor. Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan Madonna 11 yaşındaki üvey oğlu David Banda’nın Benfica’da forma giymek istemesi nedeniyle Lizbon’a taşınıyor.

Madonna’nın Lizbon’da beğendiği 1500 metrekarelik ev, dört yatak odası, yedi banyo, misafirhane ve bekçi kulübesi ile 8,927.470 dolar fiyata satılıyor. Madonna, sosyal medyada Portekiz’deki günlük yaşamı ile ilgili çok sayıda fotoğraf paylaşıyor ve Avrupa’daki yaşamından zevk alıyor gibi görünüyor. (Milliyet)