3 yıl önce Fransa'da gerçekleşen terör saldırılarından birinin hedefi olan ancak kanlı saldırıya boyun eğmeyerek güçlü duruşunu sergileyen Paris'in ünlü sanat merkezi Bataclan, kapılarını Sıla için açacak.
28 Şubat 2018 08:54
Sıla Paris kapılarına dayandı
Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla, beş yıl aradan sonra 2 Mart Cuma günü Paris'in ünlü sanat merkezi Bataclan'da konser verecek.
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