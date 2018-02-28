Sıla Paris kapılarına dayandı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla, beş yıl aradan sonra 2 Mart Cuma günü Paris'in ünlü sanat merkezi Bataclan'da konser verecek.

3 yıl önce Fransa'da gerçekleşen terör saldırılarından birinin hedefi olan ancak kanlı saldırıya boyun eğmeyerek güçlü duruşunu sergileyen Paris'in ünlü sanat merkezi Bataclan, kapılarını Sıla için açacak.