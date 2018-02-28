Survivor'dan elenen belli oldu

Survivor'da dokunulmazlık oyununu ikinci defa kaybeden Gönüllüler takımı eleme için ada konseyinde oylama yapmıştı. Oylamada Gizem ve Birsen'in isimleri eşit sayıda yazılınca ikisi de eleme adayı olmuştu.

Haftanın en iyi oyun performansına sahip yarışmacısı olan Yağmur, Ramazan'ın adını eleme adaylığı için söylemişti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Melih ise Cumali Akgül'ü eleme adayı yapmıştı. Gönüllüler'de sms oylamasına kalan, Cumali, Ramazan, Gizem ve Birsen arasında en az oyu alan isim belli oldu. Survivor 2018'de ikinci elenen yarışmacı Gizem Kurtulan oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu ikinci defa kaybeden Gönüllüler takımı eleme için ada konseyinde oylama yapmıştı. Oylamada Gizem ve Birsen'in isimleri eşit sayıda yazılınca ikisi de eleme adayı olmuştu. Haftanın en iyi oyun performansına sahip yarışmacısı olan Yağmur, Ramazan'ın adını eleme adaylığı için söylemişti.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Melih ise Cumali Akgül'ü eleme adayı yapmıştı. Gönüllüler'de sms oylamasına kalan, Cumali, Ramazan, Gizem ve Birsen arasında en az oyu alan isim belli oldu. Survivor 2018'de ikinci elenen yarışmacı Gizem Kurtulan oldu.

Ada konseyinde adının açıklanmasından sonra duygularını paylaşan Gizem, 'Hayırlısı böyleymiş. Halkın takdiri. Arkamda güzel bir takım ve arkadaşlıklar bırakacağım' dedi. Acun Ilıcalı ise, Gizem için 'Survivor'dan konuşmalarınla davranışlarınla gayet başarılı bir yarışmacı olarak ayrılıyorsun' diye konuştu.

HAFTANIN EN İYİ YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2018'de yarışmacılar arasında performans ödülünü de Acun Ilıcalı ilk defa açıkladı. Geçen haftanın en iyi iki erkek ve iki kadın yarışmacıya bu hafta kek ödülü verildi. Erkeklerde en yüksek performansa sahip iki yarışmacının yüzdeleri de aynı oldu. All Star'dan Ümit Karan ve Adem Kılıçcı haftanın en başarılı iki erkek yarışmacısı oldu. Kadınlarda ise birinci isim Gönüllüler'den Yağmur olurken, ikinci ise All Star'dan Damla oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ

Survivor 2018'de Gönüllüler takımından eleme adayı olan Cumali, Ramazan, Birsen ve Gizem sonuçların açıklanmasından önce duygularını paylaştı.

Heyecanlı olduğu gözlenen Cumali, konuşmasını fazla uzatmadı ve 'İnşallah gitmem ve kalırım. Hakkımızda hayırlısı' demekle yetindi. Yağmur'un adını söylemesiyle eleme adayı olan Ramazan ise, 'Gidersem arkamda bir takım bırakmış olacağım ama bu benim için erken olacak.' diye konuştu.

'GİTMEZSEM ÇOK DAHA İYİ BİR BİRSEN OLACAK'

Eleme adaylarından Birsen Bekgöz ise, 'Bekleyiş ilerledikçe daha çok heyecanlandım. Dört kişi potada olduğu halde çok iyi mücadele verdik oyunu kazandık. Gitmezsem çok daha iyi bir Birsen olacak. Kalamazsam da tüm takım arkadaşlarına başarılar diliyorum.' dedi

Gizem ise, 'Buraya gelmeden önce çok fazla heyecanım yoktu. Ama buraya oturunca heyecanım arttı. Umarım herkes için hayırlısı olur.' şeklinde konuştu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 27 Şubat Salı yayınlanan 13. bölümünde All Star ve Gönüllüler takımı sigara böreği ödülü için yarıştı. Oldukça çekişmeli geçen ödül oyununda Gönüllüler takımı All Star'ı 10-8 yenerek börek ödülünü kazandı.

RUMEN TAKIMIYLA RÖVANŞ MAÇI GELİYOR

Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta Türkiye ve Romanya'nın Survivor yarışmacıları arasında oynanan yarışmanın rövanşının olacağını söyledi. Türkiye adına All Star'ın yarıştığı oyunda, Rumen takımı ödülü kazanmıştı. Rumen takımıyla rövanş maçı Survivor'ın Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde ekrana gelecek.