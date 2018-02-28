Mehmet Aslantuğ: Şahan kolaya kaçıyor

Çok yetenekli oyuncuların olduğunu belirten Mehmet Aslantuğ, "20'ye yakın oyuncu sayarım. Sorunumuz senaryo ve yapımcılık" dedi. Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu'nun fiziksel yarışmalardan gelmelerine rağmen kendilerini çok geliştirdiklerini belirten Aslantuğ, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ı da kıyasladı: "Yaptıklarıyla, zekasıyla Cem'i ayrıcalıklı bulurum. Dert edinir, derdi vardı. Şahan, İvedik'le 7 birimlik bir şey buluyor. İvedik'ten uzaklaşınca 2 birimlik seyirci buluyor. Kolaya kaçıyor" dedi.