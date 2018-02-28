Özcan Deniz’in evlilik tarihi belli oldu

Yönetmen ve oyuncu Özcan Deniz ile 7 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan, nikah tarihi almak için başvuruda bulundu.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan nikah tarihi almak için Sarıyer evlendirme Dairesi’ne başvurdu.Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki villasında Mart’ın ilk haftası yapılacak nikaha 20 kişi davetli.Çift Temmuz ayında da görkemli bir düğün töreni yapacak.45 yaşındaki Özcan Deniz’in, 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan 7 aylık hamile.







