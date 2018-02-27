27 Şubat 2018 17:58

Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı

Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı
Safra kesesinden rahatsızlanan türkücü Yavuz Bingöl, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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HÜRRİYET - DENİZ BOY - Bugün acil kapısından çıkarken görüntülenen Bingöl; “Taburcu olmadım henüz, doktor bir şeyler yememe izin verdi. Bir şeyler yiyip tekrar geri geleceğim” dedi.

Yavuz Bingöl, 'Yandaş mısınız?' sorusuna yanıt verdiYavuz Bingöl, 'Yandaş mısınız?' sorusuna yanıt verdi

Gazetecilere sağlık durumu hakkında bilgi veren Bingöl " Dün gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal’e geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı." dedi.

 

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