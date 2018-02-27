Ata Demirer ve Alara Bozbey'den şaşırtan karar

Komedyen Ata Demirer ile oyuncu sevgilisi Alara Bozbey’in ayrıldığı ortaya çıktı. Çiftin daha önce nikah masasına oturacağı ile ilgili iddialar vardı.

Star TV’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; haklarında ayrılık dedikodusu çıkan Ata Demirel ve Alara Bozbey’in, birbirilerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkardığı ve ilişkilerini sonlandırdığı öğrenildi.

Ayrılık açıklaması yapan Alara Bozbey, "Saygı çercevesinde ayrıldık. Geri dönüşümüz yok" dedi.

ALARA BOZBEY ATA DEMİRER'DEN 14 YAŞ KÜÇÜK

45 yaşındaki Ata Demirer 2014 yılında Özge Borak'tan boşandıktan sonra ciddi bir ilişkiye adım atmamış, Alara Bozbey'le yakınlaştıktan sonra da kaçak göçek bir hayat yaşamaya başlamıştı. Üç yıl önce birliktelik yaşayan Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılmış ancak birbirlerinden tam manasıyla kopamamıştı. Ata Demirer'den 14 yaş küçük olan Alara Bozbey, ekranlarda uzun zamandır boy gösteren bir isim.

ALARA BOZBEY'İN OYNADIĞI DİZİLER

Yabancı Damat dizisiyle Türkiye'de ekranlarda boy göstermeye başlayan Alara Bozbey pekçok önemli projede kendisine yer buldu. Alara Bozbey'in oynadığı diziler arasında, Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme ve Dolunay gibi ekranın dikkat çeken projeleri sayılabilir.