50 Cent'ten Bitcoin itirafı

ABD'li rapçi 50 Cent'in daha önce medyaya yansıdığının aksine hesabında unuttuğu Bitcoin'lerden milyonlarca dolar kazanmadığı, birkaç bin dolar kazandığı ortaya çıktı.

Uzun süredir devam eden iflas davasındaki mahkeme kayıtlarına göre 50 Cent 'imajına zarar vermediği gerekçesiyle' söz konusu haberleri yalanlamadığını söyledi.

Rap yıldızı 50 Cent ya da gerçek adıyla Curtis Jackson hesabında unuttuğu Bitcoin'lerden 8 milyon dolar kazandığı yönünde ABD medyasında çıkan haberleri yalanladı.

Ünlü rapçi 2014 yılında hayranlarının Animal Ambition adlı albümünü kripto para birimi kullanarak satın alımasına izin vermişti.

TMZ adlı haber sitesi de bu yıl başında duyurduğu haberinde Jackson'ın 400 bin dolar değerinde Bitcoin kazandığını ve kripto para birimindeki ani yükselişin rap yıldızının kazancını katlayarak kazancın 8 milyon dolara ulaştığını yazmıştı.

50 Cent de Instagram hesabından ocak ayında "Güneyden bir çocuk için fena değil. Kendimle gurur duyuyorum. Açok konuşacağım bunu yaptığımı unutmuştum" paylaşımını yapmıştı.

GERÇEK MAHKEME KAYITLARI İLE ORTAYA ÇIKTI

Ancak 50 Cent'in ödemeleri 5.5 ila 8.9 dolar arasında dolar cinsinden aldığı ve Bitcoin transferlerinden birkaç bin dolar kazandığı ortaya çıktı.

Uzun süredir devam eden iflas davasındaki mahkeme kayıtlarına göre Jackson "Markamı ilgilendiren tüm çevrimiçi işlemler, bağımsız olarak sahip olunan ve işletilen üçüncü parti bir şirket olan Central Nervous LLC tarafından gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak gerçekleşen sınırlı sayıdaki Bitcoin işlemleri, şu andaki döviz kuruna göre eş zamanlı olarak ABD dolarına dönüştürülmüştü" dedi.

'BASINDA ÇIKAN BİR HABER İMAJIMA YA DA MARKAMA GERİ DÖNÜLMEZ ZARAR VERMEDİKÇE REDDETMİYORUM'

Jackson söz konusu haberleri 'imajına zarar vermemesi' gerekçesiyle daha önce yalanlamadığını söyledi ancak insanları kandırmadığını savundu.

ABD'li rapçi "Basında çıkan bir haber benim imajıma ya da markama geri dönülmez bir zarar vermedikçe bu haberleri genellikle kamouyu önünde reddetmiyorum. Söz konusu raporun da uygun olduğunu düşündüğüm için yayınladığım doğrudur. Sosyal medyada işlem yapmayı unuttuğumu bildirdiğim paylaşımlar yaptım, ancak asıl unuttuğum Bitcoin'lerin o zamanlarda dolara dönüştürülmüş olmasıydı" dedi.