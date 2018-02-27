Ünlü Bollywood yıldızının ölüm nedeni belli oldu

Bollywood'un önde gelen kadın yıldızlarından biri olarak görülen 54 yaşındaki Sridevi Kapoor'un Dubai'de kaldığı otelde bilincini kaybettiği ardından küvette 'kazayla boğulduğu' ortaya çıktı.

Bollywood'un ikon isimlerinden biri olan Sridevi Kapoor'un ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Dubai'de kaldığı otel odasında ölü bulunan Kapoor'un küvette bilincini kaybettiği ve ardından boğulduğu belirtildi.

'Hindistan'ın Meryl Streep'i' olarak anılan Kapoor'un ölümünün ardından gelen ilk haberlerde ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddiaları yer almıştı.

Dubai hükümeti ölüm sonrası incelemelerin tamamlandığını ve ünlü film yıldızının küvette boğularak öldüğü bilgisinin doğrulandığını duyurdu. Kapoor'un ölümü kayıtlara 'kazayla boğulma' olarak geçti. Toksikoloji testlerinin sonuçlarına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.