27 Şubat 2018 12:28

Deniz Seki'yi üzen haber

Deniz Seki'yi üzen haber
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta mide küçültme ameliyatı geçiren Deniz Seki'nin annesi Güler Seki yoğun bakımda.
+ A -

Paylaş

Deniz Seki de annesinin yanında hastanede. Güler Seki uzun süredir tedavi görüyordu.

 

Çok Okunanlar

Magazin