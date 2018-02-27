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27 Şubat 2018 12:28
Deniz Seki'yi üzen haber
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta mide küçültme ameliyatı geçiren Deniz Seki'nin annesi Güler Seki yoğun bakımda.
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Deniz Seki de annesinin yanında hastanede. Güler Seki uzun süredir tedavi görüyordu.
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