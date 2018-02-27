Bomba itiraf: Çok çirkindi keşke sevgili olmasaydık

Aynur Aydın, en büyük pişmanlığını soran bir izleyiciye, "Keşke ilk sevgilimle çıkmasaydım. Ona pişmanım mesela, olmasa da olurmuş. Hem çok çirkindi hem de beni çok üzdü" yanıtını verdi.

Yaza albüm geliyor

Ünlü şarkıcı, albüm hazırlığında olduğunu açıkladı: Şu an hazırlık yapıyoruz. Çıkaracağım albüm bir EP olacak, yani 4-5 şarkılık bir çalışma. Bu yaza çıkar. Ondan sonra da tatil yapacağım.

"Aleyna hayatımı renklendirdi"

17 yaşındaki Aleyna Tilki ile arkadaş olan ve onunla çektiği eğlenceli videoları sosyal medyada paylaşan 32 yaşındaki Aynur Aydın, genç şarkıcı için, "Bence çok tatlı, çok şirin. İyi ki var. Hayatıma girdi, renklendirdi. Çok da güzel oldu. Çok tatlı bir arkadaşım oldu. Benden çok daha genç, onun için hep böyle dik ve genç kalacağım” dedi.

"Eyvah, Aleyna bir ay sonra 18 olacak"

Aleyna Tilki’nin bir ay sonra 18 yaşına gireceğini belirten Aynur Aydın, “Bir ay kaldı, eyvah! Muhtemelen kulüplere onunla gideceğim. Benim uykum geliyor ama oralarda” dedi.

"Çok zeki değildim, müziğe başladım"

Aynur Aydın, müzik hayatına nasıl başladığı sorusuna esprili bir yanıt verdi: Okulda çok kötüydüm, başka çarem yoktu. Çok zeki de değildim. Bir de müziğe çok yatkındım. Yetenekli olduğum tek alan buydu. Almanya’da bir spor yarışına katılmıştım. Bin kişi katıldı, ben 999’uncu oldum, çok acı. Çok üzüldüm. Babam da ‘Sakın üzülme, bir kişi senden daha kötü’ dedi."

"(İşporta)nın anlamını bilmiyordum"

Almanya’da doğup büyüyen şarkıcı, 'İşporta' şarkısını söylemesine rağmen ‘işporta’ kelimesinin anlamını bilmediğini blirterek, "İşporta şarkısını okudum, bitti. Ama 'işporta'nın anlamını bilmiyordum. Ne zaman sormak aklıma geldi? ‘Seksi işportacı’ diye bir haber çıktı, o zaman döndüm ‘Patron, işportacılık ne demek?’ diye sordum. Anlattı bana. Sokak satıcısı anlamına geliyormuş" ifadelerini kullandı.