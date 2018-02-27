Kenan Doğulu Beren Saat'in doğum gününü böyle kutladı

Bundan dört yıl önce temmuz ayında dünya evine giren Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti evliliklerini objektiflerden uzakta mutlu bir şekilde sürdürüyor.

Magazin dünyasındaki pek çok çiftten farklı olarak göz önünde olmayı sevmeyen Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, magazin muhabirlerinin ısrarlı bebek sorularını bir şekilde savuşturmayı başarsa da haklarında çıkan haberlere genelde yorum yapmamayı tercih ediyor. Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftin dünyaya açılan kapısıysa sosyal medya hesapları… Hesabını aktif olarak kullanan Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in doğum gününü son derece özel satırlarla kutladı.

İşte Kenan Doğulu’nun eşine yazdığı o satırlar:

“Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!”