Ahmet Kural'dan Sıla'yı üzecek itiraf

Yeni filmi Ailecek Şaşkınız ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ahmet Kural Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuştu. Ahmet Kural, röportajda çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

"HİÇ AŞIK OLMADIM"

Şarkıcı Sıla'yla 10 aylık ilişkisini noktalayan Ahmet Kural, biten ilişkisi hakkında konuşmadan aşkın tarifini yaptı. Tarifinde "Aşka inandım ama hiç aşık olmadım" diyen Ahmet Kural açıklamasıyla şaşırttı.

AŞKIN TARİFİNİ YAPTI

İşte Ahmet Kural'ın aşk tarifi: "İlahi aşk var efendim. Abiye duyulan aşk var, meslek aşkı var, bir kadına duyulan aşk var... Bu aşklar olmazsa olmuyor... Aşk güzel bir şey ya. Ama hayatını güzelleştiriyorsa güzel. Hayatına değer katması lazım. Onun dışında bir de aşka inanmak diye bir şey var. Ben yaklaşık 48-49 aşk yaşadım diyormuşum. Aşka inandım ama hiç aşık olmadım."