8 yaş küçük sevgilisiyle nişanlandı

Kendisinden 8 yaş küçük sevgilisiyle dün gece nişanlanan Özge Özder, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Özge Özder, instagram paylaşımına şu notu düştü:

"Benim canım sevdiğim. Bir yıl önce bugündü hayatıma girdiğin gün. Kim derdi ki bir yıl sonra seninle bu günlere açacağız gözümüzü. Sen bana bu hayatta en güzel armağansın. Bir yıldır hayatıma kattıkların ve varlığın için, bana böyle bir mutluluğu yaşattığın, 'Bir ömür boyu benimle olur musun?' dediğin için, kocaman yüreğin, cesur ve sevgi dolu kalbin için binlerce şükür. Seni çok ama çok seviyorum. Sana bir ömür boyu binlerce kez 'evet'. Sinan Güleryüz ve bu gece yanımızda olan, bizi ve ilişkimizi ilk günden bu yana kendi gölgelerinden bile sakınan hep destek olan dostlarım iyi ki varsınız. Siz olmadan eksik olurduk. Sizi tahminlerinizin ötesinde seviyorum. Bir ömür boyu yan yana, bir ömür boyu aile olalım."