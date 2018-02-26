Ünlü Bollywood yıldızı hayatını kaybetti

Sridevi Kapoor, kocası Boney Kapoor ve kızı Khushi ile bir düğün sebebiyle Dubai'de bulunuyordu. Kalbine yenik düşen Kapoor'un ölüm haberini eniştesi verdi.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Bollywood yıldızı Aamir Khan sanatçının ani ölümünün ardından 'Sridevi'nin zamansız ve trajik ölümü için çok üzgünüm' şeklinde konuştu

SRIDEVI KAPOOR KİMDİR?

1963 Hindistan doğumlu Kapoor, Bollywood filmlerinde başrollerde oynamaya başlamadan önce Güney Hindistan’da yerel filmlerde rol alarak oyunculuk hayatına başlamış. Himmatwala adlı 1983 yapımı filmle büyük çıkış yakalayan Kapoor, Asya Sinema ve Televizyon Akademisi'nin yönetim kurulu üyesiydi ve Padma Shri Ödülü sahibiydi. Bollywood'un ilk kadın süperstarı olarak anılan Kapoor 100'den fazla filmde rol aldı.