Ersoy, Mutlu’yu sanatçı olarak görmediğini söyledi: “Bugüne kadar hangi şarkıyı meşhur etmiş, hangi gazinoda sahne almış? Böyle insanlar benim muhatabım bile olamaz. Ben sesimle döver, bilgimle gömerim!”
26 Şubat 2018 10:04
Bülent Ersoy'dan ünlü şarkıcıya: Sesimle döver bilgimle gömerim!
Önceki gece Günay Restoran’da sahneye çıkan Bülent Ersoy, davalık olduğu Lerzan Mutlu’yla ilgili sorulara tepki gösterdi.
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