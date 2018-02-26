Survivor'da ortalık karıştı! Nihat Doğan çılgına döndü

Survivor'da All Star takımının Rumen takımına yenilmesi sinirleri gerdi. Mücadelede sadece bir defa oynatıldığı için takıma kızan Nihat Doğan, 'Bu takımın sinek ikili değilim, gazoz kapağı hiç değilim. Survivor'da onların yürüdüğü yollarda benim ayak izlerim var' dedi.

Akşam saatlerinde ise All Star adasında Merve ve Nihat karşı karşıya geldi. Sinirlerin gerildiği anlarda araya giren Sahra Işık da Nihat Doğan'a bağırarak, ' Yenildiğimizde mutlu olmuş gibi bir halin var. Hiç desteklemedin. Oturdun sadece' dedi. Nihat'ın yanına giderek tartışan Merve 'Olayları çok iyi çarpıtıyorsun. Çok iyi bir şovmensin' diyerek tepki gösterdi.

NİHAT DOĞAN: 'KİMSENİN AMİGOLUĞUNU YAPMAYA GELMEDİM'

Nihat Doğan, takım arkadaşlarına 'Adamlar dört oyun oynamış ben bir oyun oynamışım. Benim oynamak isteyip istemeyeceğimi kimse sormuyor' diyerek tepki gösterdi. Doğan, "Takımda büyük bir özgüven patlaması yaşandı. Oyunla alakası olmayan, parkurdan çıkamayan ve atışları kötü Murat Ceylan egosunu tatmin etmek için tekrar oynamak istedi. Onun önünü açmak için yanlış oyuncu seçerek körleştiler. 'Sen türkücü olduğu için Gönüllüler ve Romanya maçlarında oynamayı hak etmiyorsun' deniliyor. Buraya kimsenin amigoluğunu yapmaya gelmedi. Onların hedefi amacı gayesi varsa benim de var." dedi.

MERVE AYDIN NİHAT DOĞAN'A MEYDAN OKUDU

Nihat Doğan'a meydan okuyan Merve Aydın ise, '6-2 öndeyken aramızda bazı egosu çok yüksek insanlar yüzünden takım demoralize oldu. Gönüllülere karşı oyunda ne de Romanya'ya karşı oyunda oynama hakkı yoktu. Bu o kötü olduğu için değil hepimizin yeri var. Geri vites yapmayı bilmeliyiz. Herkesin oynayacağı yer var oynamayacağı yer var. Saygı saygı bir yere kadar. Açlık yaşıyoruz oyun kaybediyoruz seni mi dinleyeceğiz. Kaleyi sattım filler isyanda vezir intihar etti atları serbest bıraktım çevremdeki piyonlardan hiç medet olmadım. Şimdi şah olduğunu düşünüyorsan karşıma çıkarsın Nihat Doğan' şeklinde konuştu.

TURABİ'DEN SAYDUĞU ÇAĞRISI!

Olayların dışında kalmayı tercih eden Turabi ise, verdiği röportajda ilginç cümlelerle herkesi sakin olmaya çağırdı. Olaylara iki açıdan da bakmak gerektiğini söyleyen Turabi, 'Olaya iki açıdan bakmak gerekir. 6 ve 9 sayısını düşünün. Ben artık olaylara bu şekilde bakmaya ve hiç kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyorum. Eğer olaylara 6 ve 9 olarak iki taraftan bakınca herkes haklı. Keşke birbirimizi dinlesek yargısız infaz yapmayacağız.' şeklinde konuştu.