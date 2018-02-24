Emel Sayın'dan açıklama

Emel Sayın bugün planlanan konserini iptal etti. Ağır gribal enfeksiyon geçiren ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından Sayın, istirahat etmesi için evine gönderildi. Bugün planlanan konseri ise 21 Mart Çarşamba gününe ertelendi.

EMEL SAYIN'DAN AÇIKLAMA

Usta sanatçı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çok sevgili dinleyenlerim, son ana kadar bekledim ama olmuyor. Geçirdiğim ağır grip nedeniyle bu akşam vereceğim konseri 21 mart tarihine ertelemek mecburiyetinde kaldık. Çok üzgünüm. Sevgi ve saygılarımla..."