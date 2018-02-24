Survivor’da büyük sürpriz! İki kişi katıldı

Survivor Gönüllüler takımına iki yeni yarışmacı geldi. Survivor 11. bölümde şimdiye kadar en zor oyun oynandı. Survivor’da ödül oyunları adadaki yarışmacıların motivasyonu için büyük önem taşıyor. Survivor ödül oyununda bu hafta ödül ne oldu, yarışmacılar tatmin oldu mu? Yeni gelen yarışmacılar kimler?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNUN ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor’da ödül oyunu galibinin kazanacağı ödülü dün Alp Kırşan şöyle açıkladı “Kazanan takımın çok mutlu olacağını düşündüğüm bir ödül var. Hakan ve Gamze'nin yerine iki yeni yarışmacı geldi. Emre ve Gamze geliyor. Kazanan takım kısa mesafeli bir yere gidecek. Survivor'dan uzaklaşıp biraz duygusal ve eğlenceli bir yere gidecek. Kazanan takım teknoloji evine gidip hayranlarından gelen mesajları okuyacak. Aynı zamanda meyve tabağı olacak. Dört erkek dört kadın mücadele edecek.” açıklamaların ardından yarışmacıların oyun heyecanı zirveye ulaştı.

SURVİVOR’DA DÜN AKŞAM ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

All Star son 3 oyunda mağlup olmuştu ancak rüzgar tersine döndü ve yeniden galip olmasını bildi. Ünlüler takımı mücadeleyi 10-3 gibi büyük bir farkla kazandı.

YARIŞMAYA İKİ YENİ İSİM KATILDI…

Survivor 2018’de Acun Ilıcalı iki yeni yarışmacı katılacağını açıklamıştı. Büyük gün geldi ve hangi isimlerin katıldığı belli oldu. Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu ve Gamze Aksu yerine iki yeni yarışmacının katılacağını söylemişti. Yeni yarışmacılar İpek Yaşar ile Emre Durak Survivor'a dahil oldu.

Emre Durak kimdir?

İpek Yaşar kimdir?