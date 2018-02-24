İpek Yaşar kimdir?

Survivor 2018’de Gönüllüler Takımı’na dahil olan İpek Yaşar'ın doğum tarihi hakkında henüz bir bilgi yok

CrossFit sporcu olan ve Instagram da binlerce takipçisi bulunan İpek Yaşar'ın, Gamze Firuze Aksu yerine Survivor 2018'e katılacağı iddia edildi.

Survivor 2018’e iki Gönüllü ve iki All Star yarışmacının daha dahil olacağını açıklamıştı. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır.

Crossfit Balaban’da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.