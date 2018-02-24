Yarışmacının animatör olarak çalıştığı ve Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu olduğu bilgisi yer alıyor. Meslek olarak dublörlük de yapan yarışmacı, Doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Çılgın Goril isimli Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.
24 Şubat 2018 10:15
Emre Durak kimdir?
Survivor 2018’de Gönüllüler Takımı’na dahil olacak olan Emre Durak hakkında çok bir bilgi bulunmuyor
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