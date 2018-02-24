'Konuştukça batıyorum'

Yeliz Yeşilmen, önceki gün Akmerkez’de objektife takıldı. Bir yayına katıldığını, o nedenle abartılı bir kıyafet giydiğini söyleyen Yeşilmen, habercilerle sohbetinde Adana’daki restoranına eşi Ali Uğur Akbaş’ın borcu nedeniyle 190 bin liralık haciz geldiği iddiasını da yanıtladı

Mekan babamın üzerine

“Restoran eşimin değil babamın üzerine, ben de işletmecisiyim. Her iş adamının yaşayabileceği şeyler bunlar, Mesela Demet Akalın’ın eşi Okan (Kurt) Bey de yaşadı, Ece Erken de yaşadı. Onlar halimi çok iyi anlar. Artık konuşmayacağım, çünkü konuştukça üzülüyor, batıyorum.” (hürriyet)