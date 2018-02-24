Konser için 30 Bitcoin istedi

Twitter ve Facebook’tan hisse alan Emrah’ın, konser ve reklam teklifleri karşılığında firmalardan ücret olarak Bitcoin istediği öğrenildi.

‘Aşk ve Mavi’ dizisinde rol alan Emrah, dünyayı kasıp kavuran elektronik para birimi Bitcoin’e merak sardı. Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sayfalarından hisse alarak herkesi şaşırtan oyuncunun, Bitcoin üzerinden hatırı sayılır bir yatırıma sahip olduğu öğrenildi.

Reklam anlaşmaları, konser ve dizi gibi birçok alanda ödemelerini elektronik para birimi üzerinden talep ettiği konuşulan Emrah’ın, geçtiğimiz günlerde yurtdışından gelen bir konser teklifi karşılığında 30 Bitcoin (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) istediği söyleniyor.