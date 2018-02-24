24 Şubat 2018 03:05

Sinan Akçıl: ‘Milli ve yerli’ unvanı mutlu etti

Sinan Akçıl: ‘Milli ve yerli’ unvanı mutlu etti
Sinan Akçıl, ilk canlı yayınına eski sevgilisi Otilia ve Serdar Ortaç’ı konuk etti.
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Mehmetçik için yazdığı ‘Yakında Döneceksin’ parçasını izleyenlerle seslendiren şarkıcı, kendisi için söylenen ‘milli ve yerli’ unvanının onu çok mutlu ettiğini söyledi. Akçıl, “Ben kalbimden geleni yaptım ve milyonlara ulaştı. Asker ailelerinden dua aldık. Umarım hayatımın sonuna kadar bu unvanla devam ederim” dedi.(milliyet)

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