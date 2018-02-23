Medyatava'nın haberine göre 12 bölüm alacakları olan ekip yapımcıdan ödeme yapmasını istedi. Olumlu karşılık alamayınca da eylem yapma kararı aldı. Pazartesine kadar ücretlerinin en azından bir kısmının verilmesini talep eden çalışanlara oyuncular da tam destek verdi. 39. bölümün çekimleri sırasında alınan bu karar nedeniyle teknik ekip pazartesine kadar sete çıkmayacak. Teknik ekip ve oyuncuların hafta başında yaşanan ödeme krizinin çözülmesini bekledikleri konuşuluyor.
23 Şubat 2018 21:04
Şevkat Yerimdar dizisinde şok gelişme!
FOX'un geçen yaz izlenme rekoru kıran komedi dizisi 'Şevkat Yerimdar'ın seti karıştı. Limon Film imzalı dizinin teknik ekibi bugün akşam saatlerinde seti durdurdu.
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