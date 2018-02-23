Şevkat Yerimdar dizisinde şok gelişme!

Medyatava'nın haberine göre 12 bölüm alacakları olan ekip yapımcıdan ödeme yapmasını istedi. Olumlu karşılık alamayınca da eylem yapma kararı aldı. Pazartesine kadar ücretlerinin en azından bir kısmının verilmesini talep eden çalışanlara oyuncular da tam destek verdi. 39. bölümün çekimleri sırasında alınan bu karar nedeniyle teknik ekip pazartesine kadar sete çıkmayacak. Teknik ekip ve oyuncuların hafta başında yaşanan ödeme krizinin çözülmesini bekledikleri konuşuluyor.