Deniz Seki bıçak altına yattı

Deniz Seki geçirdiği zor günlerin ardından Haziran 2017'de cezaevinden çıkmıştı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1092 gün yaşayan Seki, bir hayli kilo almıştı.

DOKTORU, KİLO ALMASINI İSTEMİŞTİ

Cezaevinden çıktıktan sonra mide küçültme operasyonu geçirmeye karar veren ünlü şarkıcı doktorundan red yanıtı almıştı. Doktoru Seki'ye mide küçültme operasyonu için kilosunun uygun olmadığını biraz daha kilo alması gerektiğini söylemişti.

BIÇAK ALTINA YATTI

Kısa sürede 90 kiloya ulaşan Seki, bıçak altına yattı. Ünlü şarkıcının durumun iyi olduğu öğrenildi.

DENİZ SEKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Çok kıymetli Basın Mensubu Arkadaşlarım, Sevenlerim, Canlarım hepinize bir Açıklamam…

Geçtiğimiz hafta herkesten habersiz kimseyi bu konularda meşgul etmeyi sevmediğimden Liv Hospital bünyesinde doktorum Sayın Hasan Altun ve ekibi ile “metebolik sendromum” dolayısı ile bir mide küçültme ameliyatı geçirdim.

Giden sadece midem değil. O mideyle birlikte bu zamana kadar hazmedemediğim her şeyden kurtuldum çok şükür. Duygusal yeme isteğimden , geçmişin yüklerinden, her şeyden…

Yeni hayatımın bugün 7. günü.

Geçmişler olsun bana…

Ameliyatta emeği geçen Liv Hospital Ailesine, Doktorum Hasan Altun’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Her şey daha da güzel olacak merak etmeyin.

Daima sevgi ve saygıyla.

DENİZ SEKİ