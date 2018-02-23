Hande Yener'e 13 bin TL’lik barışma hediyesi

Hande Yener, bir süre önce ayrılıp tekrar bir araya geldiği nişanlısı Ümit Cem Şenol’a, barışma hediyesi olarak 13 bin TL değerinde mont aldı.

Hande Yener, 1.5 yıldır aşk yaşadığı ve üç hafta önce ayrılıp tekrar birlikte olmaya başladığı Ümit Cem Şenol’a barışma hediyesi olarak yaklaşık 13 bin TL değerinde deri mont aldı. Yıllar önce Şişli’de tezgahtarlık yaptığı mağazaya giden şarkıcı, barışmayla ilgili, “Bizimki küçük bir atışmaydı. Birbirimizi seviyoruz. İlişkilerde böyle dargınlıklar olur” dedi.

Ayrılıklarının üç gün sürdüğünü anlatan Yener, “Beraberliğimiz güzel gidiyor. Ümit Cem, yakında bir defile yapacak. Sürpriz olarak onunla birlikte ben de podyuma çıkacağım. Evde beni çalıştırıyor” şeklinde konuştu. İkili, Kasım 2016’da geleneklere uygun bir şekilde nişanlanmış ve bu yaz evleneceklerini ilan ettikten sonra yollarını ayırmıştı.(miiliyet)