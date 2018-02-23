Sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan oyuncu, kendisini sürekli olarak eleştirdiğini söyleyerek, bu konuda oldukça sert olduğunu dile getirdi. “Kendimi izlemeye gerçekten tahammülüm yok” diyen oyuncu, “Ölümlü Dünya’ çok iyi film ama kendimi izlerken utanıyorum. ‘Güldür Güldür’deki tipleri de izleyemiyorum. Kendimi çok beğenmiyorum. İzlediğimde de sinirlerim bozuluyor. Mesleki alışkanlık, sadece benim rahatsızlığımla ilgili değilmiş bu. O yüzden rahatım, yapmaya devam ediyorum” dedi.
23 Şubat 2018 02:13
‘Kendimi izleyemiyorum’
‘Ölümlü Dünya’ sinema filmiyle seyirciyle buluşan Alper Kul, Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, ‘Hadi Be’nin konuğu oldu.
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