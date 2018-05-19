Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren’e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezalarına çarptırılan oyuncular karara itiraz edecek. Oyuncuların avukatının ilerleyen günlerde İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesine başvuracağı öğrenildi.
19 Mayıs 2018 15:38
Uyuşturucudan ceza alan ünlü isimlerden yeni hamle
Uyuşturucudan hapis cezası alan ünlü isimlerden yeni bir hamle geldi.
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