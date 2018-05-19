Uyuşturucudan ceza alan ünlü isimlerden yeni hamle

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren’e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezalarına çarptırılan oyuncular karara itiraz edecek. Oyuncuların avukatının ilerleyen günlerde İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesine başvuracağı öğrenildi.