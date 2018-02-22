NTV’nin özür dilediği Tüzünataç'tan açıklama

Oyuncu Berrak Tüzünataç, NTV’nin hesabından kendisiyle ilgili atılan ve tepkinin ardından silinen tweetle ilgili “Bu özrün örnek ve nazik bir diyalog için başlangıç olmasını istiyorum” dedi.

Türkiye edisyonu, NTV’nin de dahil olduğu Doğuş Grubu tarafından yayınlanan GQ dergisinin ‘Men of the Year 2017‘ töreninde, ‘en iyi aktör’ ödülünü alan Ozan Güven’e ödülünü, ‘Fi’ dizisindeki rol arkadaşı Berrak Tüzünataç verdi.

ntv.com.tr’nin ‘yaşam’ kategorisindeki haberlerini paylaşan ‘@ntv_yasam’ hesabı Tüzünataç’ın kıyafetinin başlığa çıkarıldığı haberi “Berrak Tüzünataç’ın davetkar beyaz stili”ifadeleriyle paylaştı.

Haberi paylaşan Tüzünataç, “Basınımızda böyle bir üslup oldukça, başka bir tacizciye ihtiyacımız yok. Üslupla ilgili uyaran her cevap için teşekkürler, iyi ki varsınız” diye yazdı.

Tweeti silen hesap, Tüzünataç’ı etiketleyerek aynı haberi, “Berrak Tüzünataç’ın beyaz şıklığı (Abartıdan uzak ve yalın)” sözleriyle paylaştı.

Haberi alıntılayan Tüzünataç, “Bunu bir özür olarak mı almalıyım acaba” diye yazdı.

‘Eğer samimi iseler önce kendi üstlerine düşeni yapmalılar’

DW Türkçe’den Burcu Karakaş’a konuşan Tüzünataç, hem NTV’nin özrünü hem de paylaştığı tepki mesajına aldığı desteği şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Tüzünataç, verilen tepkileri ve yayınlanan özrü aynı zamanda umut verici de bulduğunu ekledi.

Tüzünataç şöyle devam etti: “Artık kamuoyu vicdanında bu olayların ters etki yaptığını görmek beni çok mutlu etti ve bu kadar ses getirdiğini görünce tüylerim diken diken oldu! Normalde değil özür dilemek, düzeltme bile yapılmıyor. Özür için teşekkür ediyorum. Bu özrün örnek ve nazik bir diyalog için başlangıç olmasını istiyorum.”

Tüzünataç, sanatçıların ‘rol model’ olması gerektiği konusunda bir beklenti olduğunu fakat medyanın sanatçılara yüklenenden daha büyük bir sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek “Medya lafa geldiğinde kadına şiddete, tecavüze, tacize karşı. Eğer samimiyseler önce kendi üstlerine düşeni yapmalılar. Seçtikleri her kelimenin toplum üzerindeki etkisinin sorumluluğunu taşımalılar” dedi.