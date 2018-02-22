Ünlü oyuncudan elbisesini eleştirenlere sert yanıt

ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın Londra'daki bir fotoğraf çekiminde giydiği elbisesi 'feminizm' tartışması yarattı. 'Kızıl Serçe' filminin tanıtımı için soğuk havada, erkek rol arkadaşları arasında derin dekolteli elbise giydiği için gelen eleştirilere sosyal medyadan yanıt veren Lawrence 'Bu seksist ve gülünç. Bu feminizm değil" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, sosyal medya kullanıcıları ve bazı basın organları erkek arkadaşları paltolu ve atkılıyken Lawrence'ın soğuk havada Versace imzalı derin dekolteli elbisesiyle poz vermesine tepki gösterdi. Indepent gazetesindeki bir haberde "Jennifer Lawrence'ın bu fotoğrafı Hollywood'da kadın olmanın nasıl bir şey olduğunu özetliyor" manşeti kullanıldı.

Eleştirilere Facebook'tan yaptığı bir paylaşımla yanıt veren Lawrence "elbisesine yapılan yorumların kadınların yüzleştikleri gerçek sorunlardan dikkati uzaklaştırdığını" savundu, elbise seçiminin tamamen kendisine ait olduğunu belirtti.

Lawrence "Gerçekten nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bu sadece çok gülünç değil, çok rencide oldum. O Versace kıyafeti olağanüstüydü. O mükkemel elbiseyi bir palto ve atkıyla kapatacağımı mı düşünüyordunuz?" ifadelerini kullandı.

Lawrence "5 dakikalığına dışarıdaydım. O elbiseyle karda bile dururdum çünkü modayı seviyorum. Bu benim seçimimdi. Bu (eleştiriler) seksist ve gülünç. Bu feminizm değil. Bu gerçek sorunlardan aptalca dikkat dağınıklıklarına neden oluyor. Kendinize gelin millet. Gördüğünüz tüm kıyafetler benim seçimim. Eğer üşümek istersem bu da benim seçimim olur" dedi.