HT Magazin'de yer alan habere göre, Nişantaşı’nda tek başına yürürken görüntülenen ünlü oyuncu, “Yeniden evlenir misiniz” sorusuna, “Neden olmasın, bunlar kısmet işi, olursa olur” diye yanıt verdi.
18 Mayıs 2018 11:38
Hande Ataizi'nden evlilik açıklaması
Mart ayında oğlu Aslan Leon’un babası Benjamin Harvey’den boşanan Hande Ataizi, evlilik fikrine kapıları kapatmadı.
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