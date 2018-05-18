Bahçeli, Faik Öztürk’ün üstünü çizdi!

Adını şarkıcı Safiye Soyman ile duyuran ve MHP'den Elazığ milletvekili aday adayı olan Faik Öztürk,"Genel Başkanımın fikirlerine son derece saygı duyan bir insanım. Genel Başkanım siyaha beyaz desin benim için beyazdır" sözleri bile aday olmasına yetmedi.

MHP 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili aday listesini açıkladı. MHP’den milletvekili aday adayı olan ve “Genel Başkanımın fikirlerine son derece saygı duyan bir insanım. Genel Başkanım siyaha beyaz desin benim için beyazdır” diyen Faik Öztürk, listeye giremedi.

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ADAY ADAYI OLMUŞTU

Adını, Safiye Soyman’la birlikteliği ve ortak şovlarıyla duyuran Faik Öztürk MHP’den aday adayı olmuştu. Öztürk, “Medyatikliğimi, bu yüzü, bu vitrini Elazığ’ın reklamı için kullanacağım” ifadelerine yer vermişti.

“MİLLETVEKİLİ KARISI OLMAK İSTİYORUM”

Safiye Soyman, önceki hafta Milliyet’e verdiği bir röportajda hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün milletvekili aday adaylığını candan desteklediğini belirtmiş ve milletvekili karısı olmak istediğini vurgulamıştı. MHP’nin aday listesi açıklandı ve ikilinin hayalleri suya düştü.