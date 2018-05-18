AYRINTILAR GELİYOR...
18 Mayıs 2018 09:31
Konutun ardından bir indirim daha
Bakanlar Kurulu kararıyla iş yeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
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