18 Mayıs 2018 09:31

Konutun ardından bir indirim daha

Konutun ardından bir indirim daha
Bakanlar Kurulu kararıyla iş yeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
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