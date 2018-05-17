'Kayahan bana bıçak çekti' demişti... Kızından sert tepki

Açar, eski eşinin sözleriyle ilgili “Çok talihsiz bir açıklama olmuş” dedi.

'Ben onu ittim, o bıçak çekti'

Tayfun Duygulu, yıllar önce Kayahan ile ciddi bir kavga yaşadıklarını söyledi. Duygulu’nun “Ben ‘Kar Beyazdır Ölüm’ü Nilüfer için yazdım. Kayahan bunu öğrenince tartıştık. Onu ittim, o da bana bıçak çekti” iddiasına, eski eşi Beste Açar’dan yanıt geldi.

'Çok talihsiz bir açıklama'

“Artık hayatta olmayan bir sanatçı hakkında böyle konuşmayı yakıştıramadım. Çok talihsiz bir açıklama” diyen Açar, Duygulu’nun “Kayahan müzik dünyasında yolumu kesti” sözlerini de değerlendirdi: “Yaptığınız işte iyiyseniz, başarılı olursunuz.”

'O şarkıyı beraber yazdık'

Beste Açar, konuşması sırasında “Kar Beyazdır Ölüm” şarkısının sözlerinin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyledi: “O şarkının bestesi Tayfun Bey’e ait ama sözlerini beraber yazmıştık.”