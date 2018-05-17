Orhan Gencebay’dan otobüste deodorant reklamı olay oldu

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markasının reklamı için kamera karşısına geçti. Gencebay, reklamda bir otobüse biniyor ve otobüste bulunan ve sıcaktan terleyen insanlara tavsiyeler veriyor.

Sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markasının reklamı için önce halk otobüsüne bindi ardından da koltuk altı terleyen ve kokan bir gence tavsiyeler verdi.

Orhan Gencebay reklam için ‘Batsın Bu Dünya’ adlı şarkısının bir versiyonunu seslendirdi.

Gencebay, reklamda otobüsteki genci utandırarak üstüne geldi ve kulağına ne yapması gerektiğini fısıldadı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Orhan Gencebay’ın reklam videosu tv’lerde yayınlanmaya başladıktan sonra sosyal medyada konuyla ilgili komik tweetler atılmaya başlandı.